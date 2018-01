O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) alerta a população com sintomas de gripe para procurar apoio pela linha telefónica SNS 24 (808 24 24 24) e Centros de Saúde/Unidades de Saúde Familiar, onde existem equipas que "estão preparadas para receber, tratar e, se for o caso, encaminhar para os Serviços de Urgência todos os doentes que considerarem necessitar de terapias hospitalares específicas".



Desta forma, será possível "assegurar a boa gestão da prestação de cuidados de saúde" sem necessidade de sobrecarregar as urgências hospitalares de Aveiro e Águeda.



O plano de contingência para este Inverno do CHBV prevê medidas para enfrentar o aumento de incidência das infeções respiratórias/gripe, desde logo preventivas mas também o reforço da capacidade instalada, o que sucede com a abertura de 23 novas camas.



"Devido às infeções respiratórias, e à semelhança do que se tem passado em todo o país", a afluência aos serviços de urgência do CHVB "tem vindo a aumentar."



Em Aveiro, regista-se uma média diária de 460 admissões. O Hospital de Águeda dá conta de uma média 120 admissões diárias, provocando o aumento dos tempos de espera.



A administração hospitalar alerta que que 69% das admissões "deveriam ter recorrido ao Cuidados de saúde primários, libertando os profissionais do serviço de urgência hospitalar para o atendimento das situações urgentes e emergentes."



O CHBV considera, por isso, "fundamental, para uma boa gestão da prestação de cuidados de saúde, a colaboração da população neste período."