Estarreja: Apreendidas artes de pesca utilizadas na captura do meixão 05 jan 2018, 17:26 A Unidade de Controlo Costeiro, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, apreendeu ontem, em Canelas, concelho de Estarreja, diversas artes de pesca utilizadas na captura do meixão.



"No âmbito de uma operação destinada à deteção de artes ilegais para a captura de meixão na Ria de Aveiro, visando a prevenção e repressão do exercício do ato piscatório por meios e métodos contrários aos legalmente definidos, os militares detetaram e apreenderam quatro joeiras e três peneiros", refere um comunicado.



Segundo a Guarda, foi identificado um indivíduo que tinha na sua posse as artes de pesca sem estar licenciado para o efeito, tendo sido elaborados os respetivos autos de notícia e apreensão.



"A enguia europeia (anguilla anguilla), que na fase larvar é conhecida por meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução no número de efetivos, em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução", alerta a GNR.

