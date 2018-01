O programa municipal "Viva a Cidade" selecionou sete propostas de intervenção urbana "a serem desenvolvidas nos próximos meses."



Uma iniciativa lançada no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA) para fomentar "a cultura de participação e cidadania ativa".



Segundo informa a edilidade, a primeira edição contou com 17 candidaturas "representativas de diferentes temáticas, grupos etários e sociais, reforçando a relevância da iniciativa e a importância de envolvimento da comunidade no desenvolvimento e implementação das intervenções."



As propostas dizem respeito à Área de Reabilitação Urbana (ARU) definida pelo município, estando distribuídas por diversas zonas como o Canal de São Roque ao Bairro de Santiago, Bairro do Liceu e Rua Almirante Cândido dos Reis.



O júri foi composto por membros representantes da Câmara Municipal de Aveiro, da Universidade de Aveiro, da população eleitora e da população Jovem.



O programa "Viva a Cidade" apoia intervenções de pequena escala para a qualificação dos espaços, através do envolvimento da comunidade na revitalização e dinamização das áreas de intervenção.



A ação está integrada na vertente da qualificação do espaço urbano no centro histórico de Aveiro sendo cofinanciada em 172.815 euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).