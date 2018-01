O Museu Municipal Comur, na Murtosa, acolhe uma exposição do artesão local Fernando Nunes Ferreira.



A mostra será inaugurada no dia 14 de janeiro, pelas 16:00. A entrada é livre.



Fernando Nunes Ferreira, por si próprio



"Nascido a 6 de julho de 1949, na freguesia do Monte, Murtosa.

O ensino primário decorreu na desaparecida Escola da Saldida, uma pequena Escola de duas salas, situada no final de um caminho de terra batida e alguma pedra, agora designado por Rua Dr. José Amador. Algumas manhãs da 4ª classe terminavam na Escola de Pardelhas, na sala da Professora Amelinha, para preparação do exame de admissão ao Liceu.



Na nossa Casa, situada logo ao início do Caminho da Saldida, a Casa Amarela como agora os Netos lhe chamam, destacava-se o Armazém do azeite. Os táxis do meu Pai, Fernando Simões Ferreira, fizeram aparecer no fundo do Armazém um compartimento com várias prateleiras carregadas de velhas peças mecânicas e elétricas. Foi no Armazém que começou o outro “bichinho”, o das engenhocas, com construções várias, como o carro de madeira e, mais tarde, o telefone elétrico e a máquina de projetar filmes de 8 milímetros, quando a Física, estudada no Colégio e nos livros requisitados na camioneta da Biblioteca ambulante da Fundação Gulbenkian, estacionada mensalmente junto ao Café Guedes, começava a fornecer as bases necessárias.



O caminho da Engenharia surgiu assim, muito naturalmente, no final do percurso no Liceu Nacional de Aveiro, onde foram feitos o 6º e o 7º anos: os três primeiros anos na Universidade de Coimbra e os dois últimos na Faculdade de Engenharia, da Universidade do Porto, onde, em 1972, foi concluída a Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica.



Em 1972, como Assistente, passou a fazer parte do corpo docente do Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Faculdade de Engenharia. Entre 1978 e 1981, em Grenoble, França, obteve o doutoramento em Engenharia Informática. Depois das provas de agregação e dos necessários concursos, atingiu o topo da carreira docente universitária, como professor catedrático. Para além do ensino e investigação, foi Diretor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores durante a década de 90, sub-Diretor da Faculdade de Engenharia na primeira década de 2000, e Provedor do Estudante da Universidade do Porto, de 2010 a 2016, cargo que abrange as catorze Faculdades da Universidade, um universo de mais de trinta mil estudantes. Encontra-se agora na situação de aposentado.



Há cerca de meia dúzia de anos e com a aposentação já próxima, a decisão de recuperar a Casa do Monte levou à inclusão de um espaço onde as “engenhocas” pudessem ser retomadas: um cantinho no Armazém parecia ser o local mais adequado. Afinal, acabou por ficar um pouco mais ao fundo do quintal, na Garagem, depois de uma breve passagem pela antiga Adega da Casa, espaço que se revelou muito limitado!



O gosto já antigo pela madeira e pela construção de objetos de madeira acaba por justificar a opção por uma atividade nesta área, quando chegasse a aposentação. No entanto, já não é tão fácil justificar a opção pela madeira torneada.



A prática da madeira torneada implica, para além da madeira, um torno e os seus variados acessórios, um conjunto de ferramentas de corte, equipamento para afiar as ferramentas, lixas, óleos, ceras e tintas. Como o torno pode rodar a mais de mil rotações por minuto e a madeira não anda longe dos dedos e da cabeça do utilizador, pedaços de madeira podem ser lançados a grande velocidade em várias direções, para além do imenso pó gerado na fase de acabamento. É fundamental prever também equipamento de aspiração e segurança para a face, olhos, ouvidos, nariz, boca e pulmões.



A matéria prima, oliveira, carvalho, castanheiro, nogueira, mas também, a pereira, a cameleira, a romãzeira, e até mesmo as raízes de algumas destas árvores, é procurada em fornecedores de lenha para lareira e também oferecida por amigos."