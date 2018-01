Ílhavo: 5º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus 05 jan 2018, 16:46 Dia 13 de janeiro. As comemorações são sobretudo dedicadas à família, com dois momentos de puro deleite que permitirão, por um lado, experimentar a tranquilidade e a beleza do Aquário dos Bacalhaus e, por outro lado, conhecer mais acerca do silencioso mundo destes habitantes das águas geladas do Atlântico Norte (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

