Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) recebeu 60 novos médicos internos 05 jan 2018, 14:59 "Continuando a reforçar a sua vocação formativa, no início deste novo ano", o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) recebeu 60 novos médicos internos, 40 dos quais vão frequentar o ano comum do Internato Médico.



Segundo um comunicado da administração, os restantes 20 internos são de especialidade: Medicina Interna, Psiquiatria, Pediatria, Reumatologia, Anestesiologia, Cardiologia Pneumologia, Ortopedia, Ginecologia/Obstetrícia, Cardiologia, Endocrinologia, Patologia Clínica, Imunohemoterapia e Medicina do Trabalho.



"O programa de integração, promovido pela Direção do Internato Médico, decorreu entre o dia 02 e 04 de janeiro, e teve como principais objetivos a promoção da satisfação pessoal e profissional dos novos médicos internos e a potenciação do seu desempenho" no CHBV.



A nível nacional, este mes de janeiro, iniciaram funções nas instituições de Serviço Nacional de Saúde (SNS) 2179 médicos internos do ano comum e 1758 médicos internos de formação específica, um total de 3937 ingressos, mais 98 que no ano anterior, o que representa o maior número de sempre de jovens médicos em formação no SNS. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

