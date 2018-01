O avançado Mário, que era dos mais utilizados no Beira-Mar, já não faz parte do plantel.



Cancela, defesa, também deixou de integrar o grupo. A informação foi avançada pelo próprio clube.



A saída mais inesperada será a de Mário, de 28 anos. O avançado, que marcou seis golos, foi titular nos quatro jogos que antecederam a última partida para o Campeonato Safina, disputada em Esmoriz. No jogo disputado domingo, em Aveiro, com o Bustelo, para a Taça, esteve no banco.



A direção emitiu um comunicado a informar que chegou a acordo para a saída dos jogadores contratados no início da época, sem esclarecer em concreto as razões mas deixando implícito algum descontentamento com a situação.



"Da nossa história farão parte aqueles que através da sua entrega, dedicação e lealdade dignificam com a sua entrega diária as cores do clube", lê-se.



A direção lembra o esforço feito para dar condições à equipa. "Trabalhamos muito para fazermos da vitória um hábito, mais dedicamo-nos ainda mais a capacitar todos os que usam o nosso emblema ao peito, para que mais do que um símbolo, usem a honra de nos representar".



Do plantel que iniciou a época sairam Vitor Hugo e Katchana. Cajó substituiu como treinador principal Carlos Miguel.