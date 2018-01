Suspeito de violência doméstica afastado da vítima e vigiado com pulseira eletrónica 04 jan 2018, 17:08 O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Oliveira de Azeméis, deteve nesta última localidade, no dia 31 de dezembro, um homem de 23 anos, por suspeitas de violência doméstica.



Quando a patrulha chegou ao local da ocorrência, o indivíduo estava a ameaçar a vítima com um machado numa mão, enquanto que na outra mão, ao colo, segurava a sua filha de um ano.



os elementos da guarda tentaram acalmar o suspeito, ordenando que o mesmo largasse o machado de forma a garantir a segurança de todos os presentes.



A ordem não foi acatada, "tendo o suspeito encetado uma atitude agressiva perante os militares, que foram obrigados a usar a força para o imobilizar e deter."



A criança foi retirada, em segurança, ao agressor, não sofrendo qualquer ferimento, tendo sido entregue à mãe, de 27 anos, que ostentava ferimentos ligeiros devido às agressões do detido.



"Desta atuação resultou a apreensão do machado e a detenção do individuo que, depois de ser presente ao Tribunal de Oliveira de Azeméis, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de afastamento da vítima e à colocação de pulseira eletrónica", refere a GNR. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)