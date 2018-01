O Ministério Público (MP) deixou ´cair´ a acusação de crime de homicídio na forma tentada imputado a uma mulher que foi julgada no Tribunal de Aveiro.



Para a Procuradora do processo, que falava nas alegações finais. "não ficou provado que a arguida quis tirar a vida do marido" a quem atingiu com disparos de caçadeira durante uma discussão conjugal, na residência, em Vagos, em maio de 2015.



Por isso, a representante da acusação pública entendeu que a mulher de 42 anos, julgada em liberdade, deve ser condenada mas por ofensas à integridade física na forma qualificada. "Sabia que podia atingir o marido, como aconteceu, e não foi por forma negligente", referiu.



A Procuradora do MP mostrou-se, de resto, convicta que a arguida "por saber manejar armas, não atingiu de forma letal" a vítima, que ficou com ´chumbos´ nas pernas.



"O busílis deste julgamento é em que direção disparou e se era para matar", afirmou.



O ofendido, que estava sozinho com a mulher aquando dos factos, optou por não prestar declarações em tribunal, assim como outros familiares arrolados pela acusação.



Aquando da discussão que acabou com disparos de caçadeira, o homem terá sido confrontado pela esposa com presentes encontrados em casa que suspeitava terem como destino a suposta amante (uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e uma garrafa de Vinho do Porto), assim como um número de telemóvel.

(em atualização)