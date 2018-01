O Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) registou o maior número de visitantes de sempre, anunciou a edilidade local.



2017 fechou com o maior número de visitantes da história do museu: 85.427 ingressos.



A Câmara de Ílhavo diz que o MMI "reforça, assim, a sua condição de museu municipal com mais público em Portugal e coloca-se entre os maiores museus portugueses."



No ano em que comemorou o seu 80º aniversário, o MMI voltou a bater recordes. Relativamente a 2016, ano em que atingiu o seu máximo de visitantes e ultrapassou pela primeira vez as oitenta mil entradas, o Museu registou um crescimento de 5%.



"O crescimento sustentável do público" deve-se, segundo a autarquia, a três fatores: qualidade e singularidade do MMI, já "reconhecido em diversos países", ao interesse gerado pelo aquário de bacalhaus e pelo navio-museu e à "dinâmica da programação e à oferta de atividades orientadas para a cultura do mar."



"Os excelentes números alcançados em 2017 relacionam-se, também, com a programação especial que assinalou os oitenta anos de vida do Museu, com a reabertura aos domingos e com os efeitos positivos do afluxo de turistas a Ílhavo, à região de Aveiro e ao centro de Portugal", refere o comunicado.



Durante o ano de 2018, o MMI registará um milhão de visitantes desde que abriu portas, ampliado e renovado, em 2001.



Entretanto, este mês arranca a nova programação do Museu que começa com as Visitas à Bolina, nos dias 6 e 7 de janeiro, e com o 5.º Aniversário do Aquário dos Bacalhaus.