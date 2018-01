Rede de 220 metros apreendida em zona de pesca proibida do Porto de Aveiro 04 jan 2018, 13:03 O Comando-local da Polícia Marítima (PM) de Aveiro, no desenvolvimento da atividade de vigilância e na continuidade das ações de fiscalização da pesca, verificou, durante o passado fim-de-semana, o exercício da pesca no porto de Aveirom m área proibida.​ "Nestas ações de fiscalização foi utilizada uma embarcação do tipo “aladora” da Polícia Marítima, tendo resultado na deteção, recolha e apreensão de uma rede de emalhar, com cerca de 220 metros, calada na bacia de manobra do Terminal Norte do Porto de Aveiro", refere um comunicado. A rede ilegal foi recolhida e transportada para o Comando-local da Polícia Marítima onde se procedeu à elaboração do respetivo expediente e procedimento contraordenacional. "Este tipo de atividade de pesca é proibido no canal principal de navegação e demais canais secundários, bem como nos terminais do Porto de Aveiro, a fim de garantir da segurança da navegação, conforme estabelecido nas Normas de Segurança Marítima e Portuária do Porto de Aveiro", lembra o comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

