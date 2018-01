ISCIA tornou-se uma das entidades parceiras do projeto europeu ONBOARD, que é dirigido à formação na área portuária.



Segundo uma nota partilhada pelo estabelecimento de ensino superior politécnico com sede em Aveiro, a iniciativa surge na "continuidade" da aposta em novos projectos de investigação & desenvolvimento (I&D).



O projeto ONBOARD conta com a participação de seis entidades de três países diferentes (Portugal, Reino Unido e Irlanda), sendo coordenado pela empresa portuguesa de consultadoria INOVA+.



Com dois anos de duração, é cofinanciado pelo programa Erasmus+, acolhendo parcerias entre entidades formadoras e empresas no domínio sistema de aprendizagem e aprendizagem baseada no trabalho.



O objetivo passa por "desenhar, implementar e validar um modelo de aprendizagem para o setor dos portos e logística, complementar novos perfis e currículos de formação profissional, promovendo uma nova abordagem e cooperação efetiva entre as entidades formadoras e as empresas do setor marítimo."



Nesse sentido, será colocado em marcha um estudo para avaliar as necessidades de formação no setor dos portos e logística e depois conceber e testar cursos de formação para profissionais.



"O ISCIA participa neste projeto como entidade parceira, colaborando no mesmo através do seu Departamento de Tecnologias do Mar", lê-se na nota partilhada pelo Facebook da escola politécnica.