O Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa, na vila de Avanca, vai receber um jogo amigável de andebol entre as Seleções Nacionais de Portugal e da Argentina. A partida está marcada para o dia 9 de janeiro, terça-feira, pelas 17h45, com entradas livres.



Num momento em que se prepara para a primeira fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2019, a Seleção A Masculina de Andebol vem a Estarreja para participar num jogo de preparação com a Argentina.



A partida amigável antecede o torneio de qualificação para o Mundial que vai decorrer na Póvoa do Varzim, entre 12 e 14 de janeiro, onde Portugal vai enfrentar as congéneres da Polónia, Chipre e Kosovo.



O jogo Portugal-Argentina é uma organização da Federação Portuguesa de Andebol, Câmara Municipal de Estarreja, Associação de Andebol de Aveiro e Associação Artística de Avanca.