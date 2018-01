“O amante de um dia” de Philippe Garrel exibido nas ´Quintas do Cinema´ 03 jan 2018, 17:13 A próxima sessão ´Quintas do cinema´, no cine teatro de Estarreja, dia 4 de janeiro, pelas 21:30, apresenta o filme “O amante de um dia” de Philippe Garrel e a curta-metragem “Cerveja, gravuras e cinema” de Francisco Moura Relvas.



“O amante de um dia” aborda a história de um pai e da filha de 23 anos que volta para casa depois de terminar uma relação. Aborda também a relação com a nova namorada do pai, que vive com ele e que também tem 23 anos.



Este filme ganhou no último Festival de Cannes o prémio SACD ex-aequo da Quinzena dos Realizadores.



Philippe Garrel, já anteriormente distinguido em Cannes mas também por diversas vezes em Veneza, e com distinções como o Prix Jean Vigo, é filho dos atores Maurice e Martine Garrel e pai do ator e realizador Louis Garrel e da atriz Esther Garrel, que é uma das protagonistas deste filme. Uma longa e intensa ligação ao cinema de que este filme é excelente exemplo.



O argumento de “O amante de um dia” teve a participação de Jean-Claude Carrière, um nome maior da escrita do cinema mundial. Os seus argumentos imortalizaram-se nos filmes de Luis Buñuel, mas também Louis Malle, Milos Forman, Volker Schlöndorff ou Jacques Deray.



A curta metragem de Francisco Moura Relvas “Cerveja, gravuras e cinema” foi produzida pelo Festival de Cinema AVANCA, numa homenagem ao cineasta e crítico cinematográfico Fernando Mateus, entretanto desaparecido.



As ´Quintas de Cinema´ são uma organização do Cine-Clube de Avanca com o apoio do ICA/Ministério da Cultura e Câmara Municipal de Estarreja.

