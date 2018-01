Aveiro: Noite de Reis - Especial Conversa & Concerto na Fábrica Ciência Viva 03 jan 2018, 16:21 No dia 5 de janeiro, pelas 21h30, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro apresenta um programa único para a Noite de Reis, com um Especial Conversa & Concerto. Neste evento, que pautará pela “diferença”, haverá uma conversa de astronomia com Pedro Russo, um astrónomo e comunicador de ciência, que estará à mão de uma conversa imperdível, e a afinar com ele, haverá uma banda em Concerto de Reis, com notas de ciência e literatura entre as de música.



Programa:

21h30 - 22h15: Conversa de Astronomia com Pedro Russo

22h30 – 23h00: Concerto em allegro literário e científico



A música do Concerto estará a cargo de Ricardo Neves, na voz; Rodrigo Neves, no saxofone; Vasco Miranda, no piano; e Nuno Caldeira, na guitarra. Os momentos de leitura serão assegurados por Marta Condesso.



Este Especial Noite de Reis destina-se ao público jovem e adulto. A entrada é gratuita, sendo a lotação limitada. Não é necessária inscrição prévia.



Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro

