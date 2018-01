Novas especialidades de oftalmologia no Hospital de S. João da Madeira 03 jan 2018, 13:51 O Hospital de S. João da Madeira passou a contar desde o dia 1 de janeiro com novas consultas de especialidade e prevê a realização de mais cirurgias na área de Oftalmologia.



"À consulta geral de oftalmologia, reactivada em janeiro de 2016, juntam-se agora as especialidades de galucoma, imunopatologia ocular, oftalmologia pediátrica e estrabismo, estimando-se a realização de mais de 7.400 consultas por ano na unidade", refere um comunicado do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (DHEDV).



Ainda na área de oftalmologia, o novo ano trouxe o reforço na actividade cirúrgica, "com a inclusão de novos procedimentos como é o caso da cirurgia de glaucoma, e do reforçado dos tempos cirúrgicos nas cirurgias oculoplástica e cataratas. Prevê-se que, com este incremento ser venham a realizar mais de 1.000 cirurgias oftalmológicas no ano de 2018."



Segundo João Chibante, director do Serviço de Oftalmologia do CHEDV, "o objetivo é tornar as duas unidades Hospitalares (Feira e S. João da Madeira) o mais equivalentes possíveis do ponto de vista assistencial, já que do ponto de vista de equipamentos as duas Unidades aproximam-se da equivalência."



Já Miguel Paiva, presidente do Conselho de Administração, lembrou o empenho em "melhorar a acessibilidade dos utentes às consultas e às cirurgias", assim como "cumprir os tempos máximos de espera que estão definidos."



Objetivos que ditaram este reforço das consultas e das cirurgias da especialidade de oftalmologia, "dando assim uma resposta natural à procura verificada nesta região, visando facilitar o acesso das famílias ao cuidados de saúde ocular." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

