"Aveiro, Sabores com Tradição" 03 jan 2018, 12:02 No âmbito do programa "Boas Festas em Aveiro", de 10 a 15 de janeiro, regressa o festival gastronómico, "Aveiro, Sabores com Tradição". Em tempos de São Gonçalinho, os encontros gastronómicos em grupos e da diáspora aveirense já ganharam tradição nos restaurantes de Aveiro. Desta feita e à semelhança de anos anteriores, os restaurantes da cidade foram convidados a criar um menu atrativo de pratos característicos e representativos de Aveiro a oferecer nas suas ementas, para que se perpetue na memória de turistas e munícipes, os sabores da cozinha tradicional aveirense. A intenção desta iniciativa é reforçar a gastronomia local como elemento identitário da Região no processo de promoção e fruição turística Aveirense. Dos menus constarão iguarias bem conhecidas, tais como, Bolos de Bacalhau e Espetadas de Mexilhão, Sopa de Enguias, de Peixe ou Chora/Canja de Bacalhau, Ovos-Moles ou Cavacas, acompanhadas de Vinho ou Espumante da Região da Bairrada, vários Licores de Alguidar e Aguardente da Bairrada Os restaurantes aderentes estarão devidamente assinalados quer a partir do exterior quer com menus próprios no interior e são os seguintes: A Nossa Casa, À Portuguesa, Adega Tia Micas, Arco-da-Velha, Bacalhau & Afins, Cafeína dos Arcos, Cais da Tosca, Churrasqueira do Mercado, Giz Food & Drinks, Marinhas, Mercado do Peixe, Mestre do Leme, O Barril, O Centenário, O Lavrador, O Mercantel, Os Ceboleiros, Porta 36, Rebaldaria, Restaurante do Hotel Imperial, Restaurante Salpoente, Sombras Salgadas, Tasca do Sal, Tico-Tico e Trincadeira.

