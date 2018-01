A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) abriu um período de candidaturas para atribuição do ´Apoio à Atividade Regular e para Apoio ao Investimento´ para a época desportiva/ano lectivo 2017/2018, que é destinado a Associações Desportivas e das Associações de Pais do município de Aveiro.

"Por forma a simplificar o processo", o município de Aveiro convida as respectivas Associações para uma sessão de esclarecimento sobre o Programa Municipal Apoio às Associações (PMAA), que se irá realizar no próximo dia 15 de janeiro, pelas 19:00, no Pequeno Auditório do Centro de Congressos de Aveiro.

"Com um balanço extremamente positivo relativo ao primeiro ano de execução do PMAA, reiteramos a aposta na cooperação e no apoio às Associações Desportivas e de Pais, como áreas de grande importância no desenvolvimento do município e na dinamização da Comunidade, por força do relevante interesse público, pelo que, além de todo o trabalho de cooperação que temos realizado ao nível do apoio logístico, da isenção de taxas, da cedência de edifícios, equipamentos, transportes e materiais, entre outros, vamos continuar a juntar o apoio financeiro à atividade e aos investimentos das Associações do município de Aveiro", refere um comunicado.

As candidaturas deverão ser apresentadas pelas Associações Desportivas e de Pais até ao próximo dia 31 de janeiro, no Gabinete de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova, ou enviados por correio.

A abertura dos processos de candidatura para apoio às restantes Associações do município serão divulgados posteriormente, tendo em conta os prazos definidos pelo regulamento aplicável.