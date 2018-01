Infraestruturas de Portugal com 8,6 milhões de euros para obras de conservação no distrito até 2020 03 jan 2018, 09:44 O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato da empreitada de conservação corrente por contrato 2017/2020 relativa a vias do distrito de Aveiro. A respetiva portaria está publicada no Diário da República desta quarta-feira. Um pacote de obras com execução financeira plurianual, que torna necessário a autorização dos Ministros das Finanças e do Planeamento e das Infraestruturas; O procedimento em causa tem um preço base de 8,6. milhões de euros. O prazo de execução abrange os anos de 2017 a 2020. Em 2017 foram autorizados 748.200 euros. Para 2018, estão previstos 2,3 milhões de euros, verba idêntica à de 2019. Em 2020, a Infraestruturas de Portugal deverá gastar nas rodovias do distrito cerca de 3 milhões de euros. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)