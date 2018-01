Observatório Económico do Distrito de Aveiro incluirá bolsa de capacidade produtiva 02 jan 2018, 22:57 A Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) lançou um desafio às empresas para participarem na elaboração de uma ´Bolsa de capacidade produtiva´.



A informação empresarial facultada ficará disponível no futuro Observatório Económico do Distrito de Aveiro.



O projecto cofinanciado pelo programa Qualify permitirá "reforçar a capacitação das PME para o desenvolvimento de processos, bens e serviços diferenciados, por via da qualificação e informação, de modo a que actuem de forma sustentável, afirmando-se dinâmica e competitivamente nos mercados."



Para isso, a AIDA está a criar um Observatório Económico do Distrito de Aveiro onde irá constar informação "relevante para a envolvente empresarial, proporcionando o acesso a uma rede de conhecimento que monitorize nomeadamente indicadores, tendências e casos de benchmark."



A ´Bolsa de capacidade produtiva´, para além de informação sobre as capacidades produtivas excedentárias a cada momento, "alimentará um banco de oportunidades de negócio que trará, entre outros benefícios, uma alocação mais eficiente de recursos para cada empresa envolvida."



O Observatório disponibilizará, também, um espaço onde as empresas poderão encontrar e promover oportunidades de negócio.



Notícias Relaccionadas

