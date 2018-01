Uma mulher foi detida pela PSP de Aveiro, no primeiro dia do ano, por agresssão a agente da autoridade.



O caso figura no balanço da semana enviado pelo comando distrital.



A agressão de que foi vítima o polícia ocorreu pelas 19:30, no Hospital de Aveiro. A autora tem 48 anos.



No que toca a acidentes, O comando registou nas áreas das diversas esquadras do distrito 46 acidentes de viação, dos quais resultaram dois feridos graves e cinco ligeiros.



Cinco pessoas foram detidos por condução com excesso de álcool.



O caso mais grave aconteceu na Feira, a 30 de dezembro, pelas 2:21, mas envolvendo um condutor de velocípede, de 43 anos, que acusou uma taxa de alcoolemia de 2,62 g/l.



Em Espinho, um condutor de veículo automóvel, de 39 anos, foi detido pelas 3:30 de 1 de janeiro por desobediência, mais concretamente depois de recusar o teste de alcoolemia.



Na cidade de São João da Madeira, na noite de 30 de dezembro um condutor de 60 anos acusou uma taxa de alcoolemia de 1,69 g/l depois de ter sido interveniente em acidente de viação.