O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Oliveira de Azeméis, identificou a 30 de dezembro três indivíduos, com idades compreendidas entre os 28 e 34 anos, por furto de metais não preciosos em Oliveira de Azeméis.



"Na sequência de uma denúncia de que estaria em curso um furto no interior de um estabelecimento de horticultura", os militares de imediato se deslocaram ao local, tendo intercetado nas imediações os suspeitos do furto.



O trio estava na posse 50 torneiras e várias ferramentas de corte.



Os militares ao efetuarem diligências apuraram que o material era proveniente do sistema de canalização do estabelecimento. O material foi apreendido e os indivíduos identificados."