Jogos de ´risco acrescido´ do Beira-Mar vão ser disputados no EMA 02 jan 2018, 18:04 O jogo do próximo domingo Beira-Mar - Associação Atlética de Avanca para o campeonato Safina será realizado no Estádio Municipal de Aveiro (EMA) por falta de licenciamento do ´velhinho´ Mário Duarte, anunciou hoje o clube aveirense.



No seguimento dos incidentes ocorridos em vários jogos e em vários campos a Associação de Futebol de Aveiro (AFA) tem considerado todos os jogos de ´risco acrescido´, que implica obrigatoriedade de policiamento.



"Pelo facto do Estádio Mário Duarte não estar licenciado pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, a Polícia de Segurança Pública de Aveiro não faz policiamento das atividades desportivas no local", refere o comunicado do Beira-Mar.



O não policiamento resulta da falta de licenciamento "e não de aparente falta de condições pois, claramente que o Estádio Mário Duarte apresenta melhores condições que a maior parte dos estádios do distrito."



Apesar de ser um processo complexo, moroso e dispendioso, pois implica obras de melhoramento, o Beira-Mar está a trabalhar em articulação com a AFA para "tentar reunir as condições necessárias para que o licenciamento seja viável."



No entanto, por agora, "sempre que haja obrigatoriedade de policiamento, e enquanto não estiver licenciado pelo IPDJ, o Sport Clube Beira-Mar não poderá realizar jogos policiados no Estádio Mário Duarte."



O Beira-Mar acredita que o Mário Duarte não é o único sem licenciamento por parte do IPDJ, pelo que "outras equipas terão a mesma dificuldade em ter policiamento nos seus estádios."



O clube garante que "estará sempre do lado da solução e, se neste caso tiver de ser pioneiro, assumirá naturalmente esse desígnio."

