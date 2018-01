Vitor Norte, Merche Romero e José Carlos Pereira são alguns nomes bem conhecidos do meio audiovisual nacional que interpretam o filme “Famel Top Secret”, juntando-se a Pedro Anjos, que, além de protagonista, é também o autor do argumento e foi produtor desta comédia realizada por Jorge Monte Real.



Quinta-feira, 4 de janeiro, às 21h30, com entrada gratuita

“Famel Top Secret” é exibido nos Paços da Cultura de S. João da Madeira, nesta quinta-feira, 4 de janeiro, às 21h30, no âmbito da atividade do cineclube “Cine S. João”. A entrada é gratuita, mas limitada ao número de lugares disponíveis, pelo que os interessados devem reservar o seu bilhete no local.



Sequela de "A Última Famel" (2010), esta comédia continua a ter no centro da ação a emblemática motorizada Famel Zundapp, que foi líder no mercado de vendas em Portugal durante as décadas de 60 a 80 do século passado.



Rendido aos encantos da Famel, o “herói” do primeiro filme – PP – decide investir o dinheiro da família na criação de um novo modelo que pretende lançar no mercado. Mas uma empresa francesa procura apoderar-se dos planos e não hesita em raptar o seu avô para o conseguir.



Após a exibição do filme, os espetadores têm a oportunidade de participar numa tertúlia com o ator e produtor Pedro Anjos, naquele que é um dos momentos característicos de cada sessão do Cine S. João, uma organização da Câmara Municipal de S. João da Madeira, com curadoria do Cine Clube de Arouca e apoio da associação sanjoanense APROJ.