A AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, associação sem fins lucrativos, vocacionada para a educação e a valorização da Região de Aveiro, desenvolve diversas ações promotoras do desenvolvimento e da valorização das comunidades.

Tem sede na cidade de Aveiro mas goza de influência em todos os onze municípios que constituem a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.



O trabalho desta Associação desenvolve-se principalmente na Região de Aveiro, tendo, contudo, uma projeção a nível nacional e internacional. Está constituída sob a forma de ‘marcas’/valências, sendo uma dessas marcas o Parque dos Talentos.



O Parque dos Talentos nasceu em 2010 com o objetivo de promover diferentes eventos: animações, festas, atividades de lazer, feiras temáticas, eventos empresariais, cuidados infantojuvenis, etc., os quais se ajustem ‘à medida’ das pessoas, das empresas e das instituições em geral. Atualmente, o Parque dos Talentos está a investir fortemente na dinamização de atividades e eventos infantojuvenis. Para o efeito criou uma mascote chamada VIVO.



Para comemorar o dia do Braile no próximo dia 4 de janeiro, o Parque dos Talentos vai lançar o livro “Vivo na Cor” em braile. Este livro pretende promover o acesso à leitura para muitos deficientes visuais que necessitam de publicações especiais.



Apesar de ser um livro infantil, esta produção é voltada para pessoas com deficiência visual e/ou baixa visão de todas as idades. Um adulto cego pode ter a oportunidade de ler um livro a uma criança. É, pois, um projeto que visa aproximar as famílias através da leitura, permitindo a verdadeira inclusão e o convívio inter-geracional.



Assim, no âmbito do Dia Mundial do Braille, celebrado a 4 de janeiro, a Delegação do Porto da ACAPO, pelas 11h00, recebe o lançamento do livro “Vivo na Cor” (clique no link e veja o Spot), impresso em Braille e a tinta.

Neste dia, a ACAPO terá ainda uma exposição de dispositivos e equipamentos que fazem parte da história do Braille, que servem para mostrar a aplicabilidade e importância deste sistema para a autonomia das pessoas com deficiência visual. Estará ainda patente uma mostra de produtos tiflotécnicos e uma exposição venda do nosso Grupo de Manualidades.