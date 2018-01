Novo centro escolar de Sever do Vouga custa 3,1 milhões de euros euros 02 jan 2018, 13:09 O futuro Centro Escolar de Sever do Vouga está a nascer na sede do concelho, informa a edilidade local.



As obras da empreitada, adjudicada por cerca de 3,1 milhões de euros euros já arrancaram, contemplando a comparticipação de fundos comunitários.



"A calendarização aponta para um prazo de construção de 600 dias. Trata-se do maior contrato que a autarquia já celebrou diretamente", refere o comunicado.



"Ancorada em rigorosos critérios de desenvolvimento e reordenamento da rede escolar e consubstanciada na Carta Educativa do Município, a construção do novo Centro Escolar, com capacidade para 100 crianças no jardim-de-infância e 260 no 1.º Ciclo do Ensino Básico, permite a evolução para um equipamento sustentável, com baixos custos de manutenção, que garanta melhores condições de conforto aos alunos e professores. Numa primeira fase, a Carta Educativa prevê a agregação dos alunos das escolas de proximidade da Vila, Pessegueiro do Vouga e Senhorinha", lê-se ainda.



Segundo o município, o investimento destina-se a "suprir a carência de meios, combater o isolamento educativo, a dispersão de recursos financeiros e responder com eficácia às atuais exigências educativas."



Um investimento inscrito no Programa Nacional de Requalificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e da Educação Pré-escolar "que visa garantir a igualdade de oportunidade de acesso a espaços educativos de dimensão e recursos adequados ao sucesso educ

