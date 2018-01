Cine Teatro de Estarreja revela apostas do cartaz para o primeiro trimestre do ano 01 jan 2018, 21:48 O Cine-Teatro de Estarreja anuncia a 12ª edição dos "Concertos Íntimos" com as presenças de Filipe Catto (20 janeiro), Ana Bacalhau (24 março) e HMB (19 maio).



O programa dos próximos meses dá conta de espectáculos de Tiago Nacarato (17 fevereiro) e da dupla Mário Laginha - Pedro Burmester (3 março).



Na dança, Rui Horta, sobe ao palco para um solo com "Vespa" (24 janeiro) e a Companhia de Dança de Almada apresenta a 17 março uma peça em volta do abraço, elemento universal de união.



Já o Teatro Meridional e Vinicius Piedade são as apostas teatrais (informação desenvolvida aqui). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

