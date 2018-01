CTeSP das escolas politécnicas da UA com boa empregabilidade 01 jan 2018, 21:11 CTeSP da UA garantem formação "rica em termos de conhecimentos práticos e de valor imediato na procura ativa de soluções". Revista Linhas *



Os primeiros diplomados dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) das três escolas politécnicas da UA estão no mercado de trabalho, abrindo perspetivas muito positivas quanto à sua preparação e à adequação às necessidades das empresas.



"A avaliação que fazemos é muito positiva. Desde logo, pela taxa de empregabilidade", assinala o Vice-reitor da UA, Gonçalo Paiva Dias, apesar de se basear num número ainda reduzido de diplomados CTeSP.



A esse indicador associa-se a procura, "muito boa", sublinha: "No presente ano letivo, o número de colocados excedeu mesmo o número total de vagas, em resultado da existência de algumas situações de empate", salienta ainda o membro da equipa reitoral.



Os candidatos provêm maioritariamente de cursos profissionais, de escolas secundárias e profissionais da região, tal como esperado, tendo em conta a vocação dos cursos. Os alunos dos cursos profissionais representam cerca de 45 por cento do total de estudantes do ensino secundário, dos quais apenas cerca de 15 por cento chegam ao ensino superior.



Áreas há em que o número de estagiários não é suficiente O estágio na empresa/entidade em ambiente de trabalho, com duração de um semestre (680 horas), é uma peça central na formação dos CTeSP que resulta da conjugação entre a necessidade da empresa, o seu tipo e o perfil do aluno, a partir do qual se estabelece um plano de trabalho.



Em muitos casos, as parcerias entre a UA e as entidades que recebem os estagiários são já antigas, resultando de colaborações anteriores ao nível dos estágios dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) e mesmo das licenciaturas.



O contrário também é verdade, com os CTeSP a abrirem perspetivas de colaboração ao nível das licenciaturas e do desenvolvimento de projetos com as empresas, resultando assim num importante contributo para o desenvolvimento da região.



* Aceder à edição de dezembro aqui. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)