"Não nos vamos encostar à adversidade ou viver da história" - Hugo Coelho, presidente do Beira-Mar nos 96 anos do clube 01 jan 2018, 18:50 "A história não se pode reescrever mas, o futuro depende de nós, de todos nós. Hoje é, também, o primeiro dia de um novo ano, de um ano que se quer profícuo." Esta uma das ideias chaves da mensagem alusiva ao 96º aniversário do Sport Club Beira-Mar assinalado esta segunda-feira, 1 de janeiro.



A direção, a cumprir o seu primeiro mandato, renova a ambição do programa assumido em maio de 2017. "Para o ano que hoje inicia temos muitos desafios, e vamos disputá-los com honestidade, responsabilidade, sentido social e sempre, mas sempre mesmo, honrando o emblema que ostentamos ao peito, fazendo com todos se sintam orgulhosos em ser aurinegros", refere o presidente.



"As dificuldades serão muitas, certamente que serão, mas, todos juntos superaremos as adversidades e levaremos o nosso Clube onde ambicionamos", escreve Hugo Coelho.



A mensagem deixa uma nota positiva em relação ao caminho percorrido em 2017: "Formámos atletas, homens, campeões, tanto no desporto como na vida. Competimos em inúmeras modalidades, em inúmeros escalões, tanto a nível nacional como internacional. Trouxemos muitas vitórias mas, principalmente, honrámos o nosso Emblema, a nossa Região e as nossas Gentes", resume o presidente deixando uma nota de homenagem a antigas glórias aurinegras, sócios, adeptos e família aurinegra que perderam a vida no ano findo.



Hugo Coelho lembrou que 2017 trouxe a aprovação do plano de revitalização que "permitiu continuar a ser um Clube quase centenário", os vários atletas do clube que integraram seleções nacionais em diversas modalidades e escalões, a formação de atletas e jovens e os "bons resultados desportivos."



Surgiram mais cinco modalidades passando a existir 14: Andebol, Atletismo, Basquetebol, Bilhar, Boxe, Capoeira, E-Sports, Futebol, Futsal, Jiu Jitsu, Judo, Karaté, Luta Greco Romana e Paintball.



O presidente apela ao envolvimento dos sócios e adeptos em 2018: "As dificuldades serão muitas, certamente que serão, mas, todos juntos superaremos as adversidades e levaremos o nosso Clube onde ambicionamos", refere na mensagem partilhada pelas redes sociais.



"Não nos vamos encostar à adversidade, ou viver da história. Seguiremos focados no futuro e encararemos cada contrariedade com a mesma vontade de vencer como encaramos qualquer desafio", acrescenta

