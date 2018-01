Galitos fecha 2017 com 52 títulos de campeão nacional e 26 recordes nacionais 01 jan 2018, 14:23 "Após muita análise e ponderação" o Clube dos Galitos constituiu uma nova seção desportiva, o Padel, que começará a desenvolver atividade no terreno em 2018.



Anúncio feito pela direção liderada por António Granjeia na habitual mensagem de ano novo que serve também de balanço de 2017.



Um ano em que o clube obteve 52 títulos de campeão nacional nas diferentes modalidades (nataão, basquetebol, xadrez, remo) e 26 recordes nacionais



Um dos destaques é "grande nadador" Diogo Carvalho ao conseguir em 2017, "contra muitas adversidades, o almejado tempo que lhe permitiu integrar os atletas com acesso aos próximos Jogos Olímpicos no Japão em 2020."



A coletividade desportiva deixa um lamento pelo "desleixo" de sucessívos Governos, ao não chegarem a entendimento com a autarquia para esta assumir a tutela administrativa da piscina e do pavilhão do IPDJ.



"O mesmo se passa com a zona da antiga lota onde se concentram as atividades náuticas da cidade que necessitam de um incentivo para crescerem e atraírem mais gente", alerta a direção.



O Galitos reafirma a atenção a projetos "que potenciem a inclusão". Dando sequência a tal empenho, o clube inscreveu-se pela primeira vez no Mapa da Inclusão Desportiva do Comité Para Olímpico de Portugal com as secções de remo e natação [comunicado integral acessível nas galerias relacionadas]. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)