Magníficos homenagearam ´o maior´ 01 jan 2018, 13:04 O tradicional primeiro banho do ano organizado pelo grupo "Magníficos", na praia da Barra, Ílhavo, homenageou a figura do Atita. Foto partilhada por Portugal no Coração Centenas de pessoas guardaram um minuto de silêncio concluindo ao som de palmas em memória do "Tubarão dos mares", que faleceu no mês passado.



O rápido mergulho nas águas gélidas do Atlântico, cumprido pelos mais corajosos com muitas cautelas devido ao vento e ondulação do mar, serviu para evocar, especialmente, aquele que foi um dos criadores e principais promotores ao longo do anos da iniciativa que assinala a entrada no novo ano (ver vídeo partilhado por Sónia Corujo).



A Associação dos Amigos da Praia da Barra tomou a iniciativa de dedicar o primeiro banho de 2018 a Eduardo Raposo Rodrigues, que faleceu no passado dia 10 de dezembro, aos 85 anos.



Antigo nadador medalhado, Atita dedicou grande parte da sua vida a ensinar natação, tendo sido distinguido por vários salvamentos de banhistas em dificuldades nas praias da região (Ria e mar).



Em Aveiro, a chegada de 2018 foi festejada por milhares de pessoas espalhadas pelo Rossio, junto ao canal central enquanto assistiam ao espetáculo pirotécnico (ver vídeo partilhado por MRia Moments)





Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)