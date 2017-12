A passagem de ano em Aveiro tem ganhado fama, nos últimos anos, como uma festa de rua, com ponto de concentração para o grande momento no canal central.



Independemente das condições climatéricas, que apontam como muito provável chuva, milhares de pessoas não dispensam o ritual.



Desde sexta-feira que nota-se na cidade a presença de muitos forasteiros a fazer os habituais percursos de interesse turístico, deixando ocupadas quase todas as vagas de alojamento.



A reserva de jantares deixará, certamente, também muitos restaurantes, com lotação esgotada.



A contagem decrescente para a entrada em 2018 far-se-á no jardim do Rossio, de passas e garrafas de espumante na mão.



O novo ano chegará com brindes à felicidade, paz e saúde de todos, de olhos postos no céu para assistir ao tradicional mas sempre renovado espectáculo pirotécnico.



Não faltarão destinos a dar para continuar os festejos do reveillon, seja música ao vivo no Rossio ou, a dois passos, com cerca de duas dezenas de bares da Praça do Peixe que ficarão de portas abertas até de manhã.