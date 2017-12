A Câmara aprovou as Grandes Opções do Plano (GOP) que têm por base um orçamento de 8,9 milhões de euros.



A proposta, que corresponde a uma redução de cerca de um milhão de euros, passou no executivo camarário com o voto contra do eleito do PS.



A maioria PSD liderada por Joaquim Batista assume "a ambição" de qualificar o território e reforçar a qualidade dos serviços, aumentando a atenção às políticas de apoio à família e ação social.



2,5 milhões de euros estão reservados para obras, muitas das quais dependem de fundos europeus.



A edilidade deseja, entre outras prioridades, executar os planos estratégicos de reabilitação urbana, dar andamento à qualificação de equipamentos escolares, promover ações na área ambiental, melhorar equipamentos de apoio à pescal local e aumentar as ajudas ao associativismo.



O pacote fiscal para o novo ano não sofre alterações, apesar das dificuldades sentidas na tesouraria municipal devido ao "incumprimento da lei das finanças locais no que toca a transferêncidas devidas do Orçamento de Estado."



A Câmara observa que as receitas próprias do município estão em ciclo descendente desde 2014, em grande parte devido à perda progressiva de verbas do Imposto Municipal de Imóveis (IMI).



Ainda assim, o IMI manter-se-á em 0,33 % (mínimo é 0,3%), com majoração de 30% para prédios degradados.



No IMI familiar, está prevista a dedução de 20, 40 e 70 euros consoante as famílias que tenham um, dois, três ou dependentes a seu cargo.



Está decidida a isenção do IMI para os prédios urbanos localizados nas Áreas de Reabilitação Urbana da Torreira e Murtosa, a serem objeto de ações de reabilitação urbanística.



A participação variável do IRS será de quatro por cento.



A derrama continua em 0,4% (no caso de empresas com volume de negócios superior a 150 mil euros) e as restantes ficam isentas.