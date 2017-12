Avaria deixou navio mercante encalhado no Porto de Aveiro 30 dez 2017, 21:06 O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro coordenou a operação de desencalhe de navio mercante no Porto de Aveiro.



Segundo um comunicado hoje divulgado, a ocorrência remonta à passada quinta-feira, pelas 11:40.



O “Vitoria C”, de bandeira do Reino Unido, ficou em dificuldades no canal principal na Ria de Aveiro, junto às instalações da Empresa de Pesca de Aveiro.



Uma avaria na sua máquina principal deixou o navio encalhado em zona de lodo.



Depois de rebocado do local, o navio foi sujeito a vistorias técnicas, que garantiram as condições de segurança para navegar, o que veio a suceder (ver comunicado).

