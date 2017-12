Futebol / Taça da Liga: Oliveirense apura-se para a ‘final four’ graças à diferença de golos (A Bola) 30 dez 2017, 20:59 A Oliveirense está na final four da Taça da Liga. O clube de Oliveira de Azeméis empatou fora de portas diante do Feirense (2-2) e termina no primeiro lugar do Grupo C, com cinco pontos, beneficiando de uma melhor diferença de golos, alcançando +3 contra +1 do Moreirense (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

