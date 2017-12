Beira-Mar segue em frente na Taça Distrital ao eliminar o Bustelo (4-0) 30 dez 2017, 17:48 O Beira-Mar ´carimbou´ a passagem à quarta eliminatória da Taça Distrital de Aveiro com uma goleada caseira frente ao Bustelo (4-0) e outras tantas oportunidades desperdiçadas.



Ao intervalo, os locais venciam por 1-0, graças a um auto golo apontado por Gustavo aos 13m na sequência de um cruzamento da direita para a pequena área.



Durante a primeira parte os forasteiros ainda conseguiram contrariar a maior pressão ofensiva da equipa da casa que se apresentou com várias alterações no onze habitual.



Marco Pais, chamado à titularidade na baliza dos aurinegros, evitou o empate por duas vezes ao defender remates perigosos de Marmelo e Torres.



Depois do descanso, o Beira-Mar quis resolver o jogo rapidamente, no entanto revelou falta de pontaria. Ramalho, na ocasião mais flagrante, cabeceou à figura do guarda-redes. Até que Zé Bastos, à terceira oportunidade da sua conta, ampliou mesmo a vantagem (62m).



O Bustelo ainda esteve perto de reduzir aos 72 m quando o central Nuno apareceu na pequena área, mas a bola saiu junto ao poste.



A resposta imediata do Beira-Mar resultou no terceiro golo. Bruno Ribeiro, de livre, cruzou para Zé Bastos ´bisar´ de cabeça.



Uma fífia defensiva do Bustelo poderia ter custado o 4-0, mas Aparício e Alex não aproveitaram. Seria Bruno Ribeiro a fechar o resultado, num remate rasteiro após desmarcação de Aranha, que deu sequência a um contra ataque. O Beira-Mar alinhou de início com Marco Pais, Pedro Moreira, Ramalho, Lobo, Pedro Almeida, Mathieu, Alex, Aranha, Aparício, Zé Bastos, Artur (jogaram ainda André Nogueira, Bruno Ribeiro e Becas).



O Bustelo entrou em campo com Marcelo, Raul, Nelson, Napoleão, Pedrinho, Nuno, Gustavo, Torres, Ricardo, Marmelo, Rebelo (jogaram ainda Charneca, Joel, Sousa) Resultados da terceira eliminatória aqui. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

