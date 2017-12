GNR apreendeu bivalves com origem em depuradora ilegal 30 dez 2017, 11:34 A Unidade de Controlo Costeiro da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, informa que apreendeu, nas últimas horas, 65 quilos de moluscos bivalves, "por não possuírem documentos de acompanhamento e por terem sido expurgados em local não licenciado". No âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária "foi detetada uma viatura que transportava moluscos bivalves vivos, nomeadamente, ostras, amêijoa japonesa, berbigão e lingueirão, que se destinavam a restaurantes da zona norte do país". Segundo o comunicado, "em virtude do condutor não possuir as guias de acompanhamento obrigatórias, os militares da GNR, após realizarem diligências para apurar a origem da mercadoria, verificaram que a mesma era proveniente de uma exploração de aquacultura, da zona de Aveiro, a qual não possui licenciamento para efetuar depuração de bivalves moluscos". "A mercadoria ao ser introduzida no consumo, sem estarem garantidas as condições higiossanitárias, pode colocar em causa a saúde pública", alerta a Guarda. Os bivalves, por se encontrarem vivos, foram devolvidos ao seu habitat natural. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

