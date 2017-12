O Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP) vai ensinar jovens interessados na "manufatura de calçado de alta gama/luxo", uma aposta crescente do sector.



A oficina "High-end-shoe", organizada no âmbito do CTCP Qualifica, abre portas na cidade de São João da Madeira em janeiro para 140 horas destinadas a jovens desempregados, empreendedores ou candidatos ao primeiro emprego.



Os principais objetivos da formação, de participação gratuíta, passam por "sensibilizar e desenvolver competências na área de desenvolvimento, manufatura e venda de calçado com alto nível de diferenciação."



A indústria portuguesa de calçado está empenhada em produtos de "alta qualidade" com "design inovador" e que apresentem "funcionalidades específicas."



A oficina "High-end-shoe" poderá ajudar "a aumentar a empregabilidade", assim como dar um contributo para elevar a competitividade do setor em geral.



A formação de mão de obra especializada, necessária também para atingir um "alto nível de diferenciação", decorrerá em "ligação a outras iniciativas similares e transferência de know-how."



Estão programadas 112 horas de formação em sala/oficina/ workshops e 28 horas em regime e-learning.



O inicio encontra-se agendado para 15 de janeiro.



Os formandos desempregados terão direito a um subsídio de alimentação por cada dia frequentado e subsídio de transporte.



A oficina é promovida pelo CTCP no âmbito do projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social - 3G (CLDS - 3G). É dada prioridade a jovens do concelho de Santa Maria da Feira.