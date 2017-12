A perda de memória do deputado do PSD 29 dez 2017, 22:10 Sempre foi consensual que Santa Maria da Feira precisava de uma terceira escola secundária de ensino público.



A instalação de mais ensino secundário público no concelho de Santa Maria da Feira só não avançou porque o PSD estava mais interessado na defesa dos interesses privados do colégio de Lamas do que na defesa dos interesses públicos.



No intuito de gerar uma clientela para o colégio privado, o PSD impediu sempre a instalação de uma terceira escola secundária no concelho e, para além disso, tentou esvaziar outras escolas públicas, como é o caso da E.B. 2,3 de Lourosa ou da E.B. 2,3 de Paços de Brandão.



O concelho não esquece que durante o Governo do PSD/CDS as transferências para os privados aumentaram e, ao mesmo tempo, diminuíram-se os alunos e as turmas das escolas públicas.



O Bloco de Esquerda tem defendido desde sempre o aproveitamento e o reforço das escolas públicas já existentes no concelho, podendo-se e devendo-se ampliar e instalar mais oferta de ensino secundário em Santa Maria da Feira.



Saudamos o facto de o deputado Amadeu Albergaria - que sempre foi um defensor dos interesses privados na educação, prejudicando a escola pública - venha agora defender aquilo que o Bloco de Esquerda sempre defendeu.



Relembramos que o deputado Amadeu Albergaria foi vereador com o pelouro da educação e nada fez, bem pelo contrário, para que a escola secundária fosse instalada no concelho.



Para o Bloco de Esquerda a defesa da escola pública é fundamental na construção da democracia e no combate às desigualdades. Uma escola pública de todos e para todos, inclusiva, de qualidade, democrática é essencial para edificação de uma sociedade civilizacionalmente moderna e plural. Bloco de Esquerda

