Abstenções de eleitos do PS fazem passar plano de atividades da Junta de Esgueira 29 dez 2017, 20:15 O plano de atividades e orçamento da Junta de Esgueira para 2018 passou na assembleia de freguesia, reunida a 28 de dezembro, com seis votos a favor da Aliança com Aveiro, que não tem maioria absoluta, e duas abstenções do PS.



Registaram-se ainda cinco votos contra, sendo quatro do PS e um do Bloco de Esquerda.



A presidente da Junta de Esgueira, Angela Almeida (PSD-CDS), "congratula-se com a aprovação", salientando que se trata de "um instrumento fundamental para a continuação do progresso social, cultural e económico da freguesia."



"Com mais de 500 mil euros disponíveis - o maior orçamento que esta Junta já teve - é com enorme alegria e espírito de missão que este executivo assume a responsabilidade de gerir este erário público em prol do bem-estar dos Esgueirenses, como nos foi confiado nas eleições do último dia 1 de Outubro, concretizando no terreno os nossos compromissos com os cidadãos", refere o comunicado.



Ainda segundo a maioria PSD-CDS, a aprovação das Delegações de Competências atribuída pela Câmara Municipal de Aveiro "prova bem a relação de confiança e cooperação existente entre a Freguesia e o Município, na certeza de que só juntos, conseguiremos construir uma Esgueira melhor, contando obviamente com todos neste trabalho." Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)