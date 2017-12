A Assembleia Municipal da Mealhada, aprovou as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento para 2018, que ascende aos 19 milhões de euros.



A edilidade destaca "diversos investimentos em importantes infraestruturas e equipamentos coletivos, como a requalificação e valorização da Mata Nacional do Bussaco - Recuperação do Convento de Santa Cruz e das Capelas dos Passos da Via-Sacra, as requalificações da Escola Secundária da Mealhada e dos jardins-de-infância de Casal Comba, Carqueijo e Canedo, as obras na ETAR da Mealhada, entre outras empreitadas.



O Orçamento aprovado inclui ainda obras como a requalificação do vazio urbano com o parque de estacionamento, na cidade da Mealhada, a requalificação urbanística do centro histórico da cidade da Mealhada, o Mercado Municipal de Pampilhosa, o Mercado Municipal de Mealhada, a Sala polivalente no Luso, o parque de estacionamento na vila de Luso, uma grande reparação da piscina municipal de Mealhada, o Bairro Social Póvoa da Mealhada, a remodelação da rede de águas de Casal Comba e os balneários do campo de futebol municipal de Luso.



Nesta última sessão de 2017 da Assembleia Municipal, foram também aprovadas as propostas do executivo relativas à participação variável de IRS, Derrama, IMI e a isenção temporária do pagamento da taxa de ocupação de subsolo com condutas de gás natural, atualmente fixada em um euro, por um período de três anos.



A taxa de IRS mantém-se em 2%, o que corresponde a uma redução de 60% da receita que seria arrecadada pela Câmara. A taxa de IMI continuará a situar-se nos 0,3% para os prédios urbanos, o mínimo permitido por Lei, acrescido de uma redução tendo em conta o número de dependentes (redução de 20€ para quem tenha um dependente, de 40€ para dois dependentes e de 70€ para três ou mais dependentes).



No que se refere à Derrama, a taxa será de 0,5% para empresas que, no ano anterior, tenham tido um volume de negócios inferior a 150 mil euros e de 1% àquelas que têm volume de negócios superior.



A Assembleia Municipal aprovou ainda o Plano Estratégico Educativo Municipal,entre outras propostas.