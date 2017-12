Futebol / Taça Distrital: "Jogar para vencer, chegar o mais longe possível e conquistar o troféu" - Cajó, treinador do Beira-Mar 29 dez 2017, 14:23 O Beira-Mar regressa este sábado ao Estádio Municipal de Aveiro para receber o Bustelo, a contar para a Taça Distrital (15:00).



A formação aveirense entra na competição (ver resultados da terceira eliminatória) perante um adversário com quem segue a par no campeonato (terceiro lugar, 25 pontos).



As equipas defrontaram-se na sexta jornada, no velhinho Mário Duarte, com os locais a vencerem por 2-0.



Na antevisão da partida, Cajó, treinador dos aurinegros, lembrou que "só há uma forma de abordar jogos a eliminar", o que passa por "jogar para vencer, tentar chegar o mais longe possível e conquistar o troféu."



"Esperamos acabar o ano com uma vitória, contamos com muita gente a apoiar na despedida de 2017", referiu em declarações partilhadas no Facebook do clube.



A utilização do EMA para jogos da Taça já estava prevista. Segundo o técnico aveirense, todos podem beneficiar do recinto. "Quem procura futebol de qualidade tem melhores condições, podemos jogar mais rápido, ter melhores ações: fica mais fácil para os jogadores interpretarem o que lhes pedimos. E mesmos para os adeptos, têm mais conforto e segurança", lembrou Cajó.









