Um programa lançado pela Câmara de Águeda para promover o emprego de jovens foi aprovado pela Comissão Europeia.



A iniciativa "Desemprego Jovem" surgiu pela "necessidade de cativar os jovens para as funções industriais por forma a manter o desenvolvimento económico concelhio", informa a edilidade.



Após a aceitação do projeto nas instituições europeias, Águeda passará a fazer parte do programa Social Challenges, que dinamiza ações para "uma nova visão e abordagem sobre a problemática" do emprego jovem.



O concelho de Águeda é um dos mais industrializados da Região Centro de Portugal, gerando uma "forte dinâmica económica" que colocou em evidência, também, "a necessidade de enfrentar os novos desafios", nomeadamene os que foram colocados pela modernização e inovação tecnológica.



Ao nível da contratação de recursos humanos está atualmente em alta na localidade a procura de jovens trabalhadores especializados para atividades fabris.



No entanto, o tecido empresarial tem sentido problemas em preencher as vagas, devido a persistir da parte dos candidatos "uma visão da indústria de Águeda pouco apelativa, desqualificada socialmente e muitas vezes associada a um baixo nível de remuneração."



Assim, é comum que os profissionais não se sintam atraídos pelo desenvolvimento das suas carreiras nos sectores industriais, optando mais facilmente pelos serviços e empresas de carácter tecnológico.



A autarquia está empenhada em contribuir para alterar o panorama feito de "ideias ultrapassadas", lembrando que "hoje muitas das empresas do concelho apresentam uma forte componente tecnológica e estão viradas para o futuro, fugindo às lógicas do passado."



Por isso, a iniciativa "Desemprego Jovem" tentará "desmistificar" a imagem do concelho e "promover a aproximação dos jovens ao tecido empresarial."

O que poderá também "facilitar a implementação das novas empresas", contribuindo para mais emprego e desenvolvimento económico.