A Câmara de Ovar formalizou os protocolos com as Escolas de Samba e Grupos de Carnaval, garantindo apoios de 207 mil euros para os festejos carnavalescos de 2018.



O pagamento da primeira tranche será efetuada a 29 de dezembro, revelou uma nota municipal.



Aquando da assinatura dos protocolos, o presidente da edilidade deu conta do empenho em "preparar a maior festa do concelho" para "continuar a potenciar, a engrandecer e a projetar" o Carnaval de Ovar.



Salvador Malheiro lembrou que "grande parte desta festa se faz à custa do trabalho das Escolas de Samba e dos Grupos Carnavalescos e de Passerelle", fazzendo notar "o notório desenvolvimento qualitativo nos desfiles ao longo dos últimos anos."



Sobre o apoio, no valor global de 207 mil euros, o edil considerou que se trata de um investimento na maior festa do município, "que contribui para a dinamização de Ovar e para o incremento da economia local", prestando ainda um "reconhecimento ao trabalho desenvolvidos pelos 24 grupos de Carnaval e Escola de Samba."