A Câmara de Albergaria-a-Velha está a proceder a obras de beneficiação no Centro Cultural da Branca, investindo cerca de 140 mil euros na empreitada.



"A intervenção, que se espera concluída até ao final de janeiro, visa pôr fim às infiltrações provindas da cobertura do edifício e que têm causado vários estragos no interior, nomeadamente, no teto e paredes do átrio de entrada e dos sanitários", refere a edilidade em comunicado.



A empreitada destina-se a fazer o tratamento da cobertura, numa área de 1220 m2, realizando depois a pintura dos tetos e paredes interiores afetadas pelas infiltrações.



A autarquia vai ainda requalificar o jardim da cobertura, com a colocação de gradeamento de proteção, de forma a permitir o usufruto seguro e completo deste espaço exterior. Finalmente, serão realizadas obras no auditório principal, com a pintura das paredes e a recuperação do piso do palco.



O Centro Cultural da Branca foi inaugurado em 2006 e alberga duas importantes entidades do Concelho – o Conservatório de Música da Jobra e a ARMAB – Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca.



O equipamento municipal possui um auditório com 180 lugares, várias salas de aula, de ensaio e espaços administrativos. Cerca de 700 alunos, professores e

músicos frequentam regularmente as instalações.