29 candidaturas apresentadas ao concurso do Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro 28 dez 2017, 15:59 O primeiro aviso do Concurso Mar2020 lançado pelo Grupo de Ação Costeira da Região de Aveiro (GAC-RA) recebeu 29 candidaturas que apontam para 5,9 milhões de euros de investimento total, informa a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA).



As candidaturas solicitam cerca de 4,2 milhões de euros de apoio público, ultrapassando a dotação orçamental prevista (2,5 milhões de euros).



Segundo a nota de imprensa da CIRA, as tipologias das operações candidatas concentram-se na medida "Reforço da competitividade do turismo "(12), "Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e paisagísticos" (8) e "Qualificação escolar e profissional relacionada com o meio aquático" (4).



As entidades do setor privado e associativo apresentaram 17 candidaturas, tendo as restantes 12 sido submetidas por entidades públicas.



As intenções de investimento apontam a criação de 34 postos de trabalho e a contribuição para a manutenção de 75 postos atuais.



Após a reunião de hoje do órgão de gestão, as candidaturas admitidas passaram à fase de análise.

