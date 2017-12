A Câmara de Anadia aprovou, por unanimidade, a atribuição de apoios financeiros a diversas associações com sede no concelho para comparticipar a sua atividade regular.



No âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural, a Associação Recreativa e Cultural de Tamengos e o Centro Sócio-Cultural de Horta foram contemplados com mil euros cada.



À Casa do Povo de Vilarinho do Bairro foi atribuída uma verba de três mil euros, acrescida de um reforço no valor de 500 euros pela sua participação em atividades promovidas pela Câmara Municipal, designadamente a Feira da Vinha e do Vinho e a Animação Termal da Curia.



O executivo deliberou ainda, por unanimidade, apoiar as duas associações de dadores de sangue existentes no concelho - Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Mogofores (ADABEM) e Associação de Dadores de Sangue da Freguesia de Sangalhos (ADASFES) - com uma verba de 500 euros a cada, para as suas atividades regulares.