Milhões de toneladas de areia retiradas definitivamente do Porto de Aveiro para alimentar ´cordão dunar´ (Terra Nova) 28 dez 2017, 15:37 A comercialização de inertes termina em 2018, no Porto de Aveiro que, entretanto, já encerrou com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o projecto de alimentação do ´cordão dunar do litoral´ a partir da Costa Nova.



Factos revelados à Terra Nova por Braga da Cruz, administrador da unidade portuária (ler artigo).

