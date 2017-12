A Câmara Municipal de Anadia aprovou, por unanimidade, na sua última reunião de executivo, a atribuição de 50 bolsas de estudo, no valor de mil euros cada, para apoiar estudantes que frequentam o ensino superior no corrente ano letivo.



No total, candidataram-se 74 alunos, tendo 19 sido excluídos do procedimento por não reunirem os requisitos necessários para a atribuição das bolsas.



Dos 55 candidatos admitidos, foram selecionados 50, de acordo com o respetivo rendimento per capita. De recordar que a fixação do número de 50 bolsas de estudo a atribuir havia sido aprovada na reunião extraordinária do executivo realizada no passado dia 30 de agosto.



"Esta medida, que integra o sistema de apoios sociais da Câmara Municipal de Anadia, prevê a comparticipação da frequência de cursos que confiram os graus académicos de licenciatura ou mestrado, ministrados em universidades, institutos politécnicos, institutos superiores e escolas superiores, públicos ou privados, nos termos do “Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo”, aprovado em 2014", refere um comunicado da edilidade.



A autarquia "propõe-se aprofundar o papel que tem vindo a desempenhar enquanto promotora da coesão social e da igualdade de oportunidades, e, no caso concreto da juventude de Anadia, incentivar e proporcionar o acesso e a frequência do ensino superior a jovens cidadãos, residentes no concelho, cujas possibilidades financeiras sejam insuficientes."