Carnaval de Estarreja procura voluntários 28 dez 2017, 15:07 O Carnaval abre as portas a quem queira fazer parte da sua equipa, dirigindo-se aos que se interessam por organização de eventos. Os interessados podem inscrever-se através do formulário https://goo.gl/forms/dSQbB6LeO9UmW6QA2



Os voluntários garantem o apoio às diferentes áreas envolvidas na organização do evento, como pontos de informação, apoio ao público, backstage, comunicação, desfiles, produção, espaços de entretenimento do Sítio do Carnaval, permitindo ainda o envolvimento da comunidade local num projeto municipal.



Do ponto de vista organizativo, os voluntários constituem um precioso recurso e uma ajuda fundamental, ao mesmo tempo que têm a oportunidade de serem mais um elemento da equipa e participarem por dentro na produção deste evento municipal, único desta natureza, criando-se, assim, mais um elo com a sociedade.



Se tens disponibilidade, espírito voluntário e mais de 16 anos, junta-te à equipa do Carnaval de Estarreja 2018! Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)